Движение в тоннеле на площади Громова в Жуковском откроют к концу года | 360°

Подмосковье 01 ноября 2022, 17:59 Движение в тоннеле на площади Громова в Жуковском откроют к концу года

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Реконструкция улицы Туполева в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» продолжается в Жуковском. В данный момент в тоннеле на площади Громова приступили к укладке асфальта.

Протяженность тоннеля на площади Громова больше 700 метров. В Минтрансе Подмосковья сообщили, что открыть движение по новой автодороге, включая тоннель планируется к концу этого года.

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«Приступили к завершающему этапу строительства — устройству асфальтобетонного покрытия на проезжей части тоннеля под площадью Громова. Всего предстоит уложить 3,6 тысячи тонн асфальта. Также строители проводят внешнюю и внутреннюю отделку тоннеля, монтаж внутренних инженерных систем. Новый тоннель станет частью двухуровневой транспортной развязки и обеспечит беспрепятственный проезд транзитного транспорта», — рассказал министр транспорта Московской области Алексей Гержик.

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Одновременно с работами в тоннеле завершается переустройство инженерных коммуникаций и продолжается расширение проезжей части на улице Туполева. Здесь также появятся дублеры и будут построены надземные пешеходные переходы. Свыше 150 человек и 25 единиц техники постоянно заняты в этих работах.

Участок, который сейчас реконструируется, проходит от транспортной развязки на пересечении улицы Туполева и Туполевского шоссе до моста через реку Хрипань. Протяженность отрезка 2,7 километра.

Автодорогу расширят до четырех-шести полос. Кроме того, здесь построят пять надземных пешеходных переходов, оборудованных для передвижения маломобильных граждан.

Реконструкция позволит увеличить пропускную способность дороги, а также улучшить транспортную доступность Жуковского и Раменского. После реконструкции движение на этом участке будет бессветофорным. Ожидается, что время проезда по улице Туполева сократится до 10 минут, а за 15-20 минут можно будет добраться до Новорязанского шоссе.