Подмосковье 03 марта 2023, 18:33 Движение в районе развязки МКАД с Осташковским шоссе ускорилось почти вдвое после реконструкции

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Прошлой осенью завершилась реконструкция развязки МКАД с Осташковским шоссе. Работы позволили увеличить пропускную способность участка почти вдвое. Кроме того, число заторов уменьшилось, а поездки стали комфортнее для 1,5 миллиона жителей северо-восточных районов Москвы и города Мытищи.

Во время реконструкции построили дублеры на три полосы, увеличив ширину МКАД на пересечении с Осташковским шоссе. Также устаревшую клеверную развязку заменили на современную с направленными съездами.

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Движение на развязке ускорилось на 45% в часы пик по внешней и внутренней стороне МКАД, на 29% — на МКАД и подъездах к развязке, на 9% — по Осташковскому шоссе в сторону центра перед МКАД.

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