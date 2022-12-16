Подмосковье 16 декабря 2022, 20:43 Движение в Можайске перекроют 17 декабря на время проведения предновогоднего праздника

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В Можайске 17 декабря пройдут культурно-массовые мероприятия. На этом фоне движение транспорта будет временно перекрыто.

Предновогодние культурно-массовые мероприятия «Встреча Деда Мороза» пройдут в Можайске. В связи с этим движение некоторых дорог будет перекрыто. С 9:30 до 14:00 движение транспорта будет невозможно по улице Клементьевской, а с 12:15 до 12:30 — на Можайском шоссе.

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Объезд перекрытия будет возможен по улично-дорожной сети города: по улице Переяслав-Хмельницкого, Фрунзе и Красноармейской. Автомобилистов Подмосковья призвали заранее планировать свой маршрут.

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