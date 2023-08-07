Подмосковье 07 августа 2023, 15:45 Движение упростили еще на 8 перекрестках в Подмосковье Минтранс Подмосковья

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Дорожные специалисты упростили движение транспорта на восьми перекрестках Московской области. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

«В этом году планируем обустроить 20 переходно-скоростных полос, восемь из которых уже выполнили — в Красногорске, Солнечногорске, Одинцове и Жуковском. Переходно-скоростные полосы предназначены для безопасного перехода с высокой скорости на более низкую и наоборот», — рассказал зампред правительства региона и министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

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Переходно-скоростную полосу обустроили на пересечении Заводской улицы и Ильинского шоссе в Красногорске. На Институтской в микрорайоне Дзержинец в Пушкино дорогу расширили, обустроили правоповоротную полосу и поворотную секцию, а пешеходный переход для удобства перенесли.

На пересечении улиц Кооперативной и Садовой в Жуковском дорогу расширили, в Солнечногорске обустроили переходно-скоростные полосы на пересечении Жилинской и Пятницкого шоссе, а также Пятницкого и Георгиевского шоссе. Также корректировки внесли в Одинцове и Красногорске. Также работы организуют в Серпухове, Павловском Посаде, Богородском, Долгопрудном и других округах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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