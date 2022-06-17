Движение транспорта закроют на обходе Орехово-Зуева

На обходе Орехово-Зуева временно будет закрыто движение транспорта. Его перекроют в период с 21 по 30 июня. Сообщается, что движение может быть перекрыто ночью, с 2:00 до 5:00, на время, которое не превышает одного часа.

Временное закрытие движения будет связано с тем, что на участке будут проводиться монтажные работы. Это коснется 3-его километра трассы А-108 «Московское большое кольцо», которая располагается на обходе Орехово-Зуева.

На время закрытия движения будет организован объезд. Его проведут через трассу М-7 «Волга» (Горьковское шоссе) и улично-дорожную сеть Орехово-Зуева.

Всех водителей предупреждают о том, что в указанные часы нужно учитывать все изменения и заранее планировать свой маршрут. Кроме того, поскольку работы будут недолгими, можно подождать их окончания на месте. Водителей просят быть предельно внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее стало известно, что в России уже подготовлены правила езды на электросамокатах. Остались формальные сложности для их принятия. Об этом в кулуарах ПМЭФ-2022 рассказал заместитель главы ГИБДД РФ Олег Понарьин.