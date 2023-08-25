Подмосковье 25 августа 2023, 18:48 Движение транспорта временно ограничат в Щелкове 26 августа Минтранс Подмосковья

Читать 360tv в

Движение транспорта временно ограничат в Щелкове 26 августа из-за празднования Дня города. Так, некоторые участки перекроют с 08:00 до 23:00.

Движение ограничат на улице Пушкина в районе Центрального Дворца культуры, по площади Ленина от дома № 8 до 1-го Советского переулка, на 1-м Советском переулке от улицы Комарова до Пролетарского проспекта, по улице Парковой от дома № 5 до дома № 3, на улице Комарова, на улице Парковой, а также со стороны улицы Советской и улицы Талсинской.

Реклама

На этом фоне также изменится маршрут транспорта № 2, 4, 7, 20, 23, 6, 10к, 44, 49к и 55к. Автобусы будут ездить по Первомайскому проспекту. Также с 21:45 до 22:15 движение перекроют во Фрянове.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».