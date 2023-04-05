Подмосковье 05 апреля 2023, 16:29 Движение транспорта временно ограничат на трассе М-7 «Волга» в Ногинске 25 апреля ФКУ "Центравтомагистраль"

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В Ногинске на 60-м километре трассы М-7 «Волга» в Ногинске 25 апреля временно ограничат движение автомобилей. На данном отрезке дороги запланировали монтажные работы, сообщили в Минтранс Московской области со ссылкой на «Центравтомагистраль».

Движение будет перекрыто с 1:00 до 4:00 продолжительностью не более 30 минут. Объезд участка будет возможен через Электросталь и Павловский Посад.

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