05 апреля 2023, 16:29
Движение транспорта временно ограничат на трассе М-7 «Волга» в Ногинске 25 апреля
В Ногинске на 60-м километре трассы М-7 «Волга» в Ногинске 25 апреля временно ограничат движение автомобилей. На данном отрезке дороги запланировали монтажные работы, сообщили в Минтранс Московской области со ссылкой на «Центравтомагистраль».
Движение будет перекрыто с 1:00 до 4:00 продолжительностью не более 30 минут. Объезд участка будет возможен через Электросталь и Павловский Посад.
Реклама
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Ремонтные работы
Реклама
Реклама