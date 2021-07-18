Движение транспорта в Жуковском ограничат на время МАКС-2021

В Жуковском временно ограничат движение транспорта на дорогах с 06:00 до 22:00. Изменения будут действовать с 20 по 25 июля — в эти дни в городском округе будет проходить Международный авиационно-космический салон (МАКС).

Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области приносит извинения за временные неудобства и просит заранее ознакомиться с ограничениями. МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля на территории Летно-исследовательского института имени Громова в подмосковном Жуковском», — сказано в сообщении.

Источник фото: телеканал «360»

Ограничения не коснутся местных жителей — они смогут попасть в город по документам, которые подтверждают их проживание в Жуковском. Кроме того, изменения движения не затронут транспорт с пропусками от авиасалона или городской администрации, а также машины экстренных служб.

При этом на нескольких улицах с 6:00 до 22:00 в дни МАКС-2021 запретят парковать машины. На всех участках с ограничением движения установили информационные знаки.

Подробнее об ограничениях

Ограничения для грузового транспорта:

На перекрестке Москва — Жуковский, 25,4 километра (пересечение с Часовня — Томилино при повороте в сторону Жуковского со стороны Лыткарина, а также со стороны станции Томилино).

На перекрестке Москва — Жуковский, 26,2 километра (поворот в сторону Жуковского со стороны М-5 «Урал», а также со стороны Люберец в сторону Жуковского).

На перекрестке Москва — Жуковский, 30,6 километра (пересечение Москва — Жуковский — Малаховка при повороте в сторону Жуковского со стороны станции Малаховка, а также со стороны деревни Михнево в сторону Жуковского.

На перекрестке Москва — Жуковский, 32-й километр (поворот на аэропорт Быково), при повороте в сторону Жуковского со стороны Москва — Жуковский — аэропорт Быково.

На перекрестке Островцы — Москва — Жуковский, 32,3 километра (при повороте в сторону Жуковского со стороны Островцы — Верея).

На перекрестке Москва — Егорьевск — Тума — Касимов, пересечение с Москва — Жуковский при повороте в сторону Жуковского со стороны Москва — Егорьевск — Тума — Касимов, а также со стороны Октябрьского проспекта в сторону Жуковского.

Источник фото: телеканал «360»

На перекрестке Москва — Егорьевск — Тума — Касимов, 25,3 километра (при повороте в сторону Раменское — Донино со стороны Москва — Егорьевск — Тума — Касимов).

На перекрестке Москва — Егорьевск — Тума — Касимов, 30,3 километра (пост ДПС, пересечение с А-107 «Московское малое кольцо» Икша — Ногинск — Бронницы — Голицыно — Истра — Икша, при повороте в сторону Москвы со стороны Электростали, а также при движении со стороны Егорьевска и Бронниц).

На перекрестке поселка Быково, улица Праволинейная, с улицей Советской, нулевой километр, с улицей Аэрофлотской, 1,2 километра.

На перекрестке рабочего поселка Ильинский, улица Праволинейная, с улицей Пушкина — 0,3 километра, с улицей Полевой — 0,5 километра.

На круговом движении в сторону города Жуковский — города Раменское, улица Электрификации.

Для транзитного транспорта за исключением автомобилей жителей Жуковского либо машин со спецпропусками движение будет закрыто на участках автодорог:

Подъезд к Жуковскому (ЛИИ имени Громова) от М-5 «Урал».

Москва — Жуковский (Раменский) — с 32,4 по 35 километра в сторону Жуковского.

Москва — Жуковский — аэропорт Быково — 2,6 по 3,8 километра в сторону Жуковского.

В Жуковском ограничения введут на улицах Гагарина, Туполева, Кооперативной, Наркомвод, Горького, Чкалова, Мичурина, Мясищева, Дугина, Жуковского и Дзержинского.

Источник фото: телеканал «360»

На период МАКС-2021 с 6:00 до 22:00 будет запрещена парковка на автодорогах:

Островцы — Верея — с 0 по 4,9 километра.

Подъезд к Жуковскому (ЛИИ имени Громова) от М-5 «Урал» — с 0 по 6,6 километра.

Раменское: улица Электрификации — с 0 по 2,3 километра; улица Гагарина — с 0 по 1,7 километра, улица Алексея Перелета — с 0 по 0,9 километра.

Жуковский: улица Туполева — с 0 по 5,1 километра; улица Фрунзе — с 0 по 0,9 километра; улица Жуковского — с 0 по 1,5 километра; улица Праволинейная — с 0 по 1,9 километра; улица Горького — с 0 по 1,4 километра; улица Чкалова — с 0 по 2,7 километра; улица Гагарина — с 0 по 3,4 километра; улица Наркомвод — с 0 по 3,4 километра; улица Кооперативная — с 0 по 4,1 километра; улица Дзержинского — с 0 по 0,9 километра.