Подмосковье 20 марта 2023, 12:49 Движение транспорта по наплавным мостам и переправам временно ограничили в Подмосковье из-за паводков

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В Подмосковье временно ограничено движение транспорта по наплавным мостам и переправам из-за весенних паводков и повышения уровня воды в реке Оке. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Московской области.

В Озерах перекрыто движение по мосту через реку Оку, а в Луховицах — через переправы в Ловцах и Дединово. В это время пассажиров перевозят с помощью понтонов. Их график синхронизирован с расписанием автобусов. Отмечается, что в ближайшее время также могут ограничить движение на Митяевском мосту в Коломне.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал следить за качеством строительства новых дорог в Подмосковье. Он отметил, что новые и отремонтированные трассы имеют важное значение для жителей.

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