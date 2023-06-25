Подмосковье 25 июня 2023, 14:59 Движение транспорта по мосту через реку Оку на трассе М-5 «Урал» возобновили Unsplash

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Движение по мосту через реку Оку на трассе М-5 «Урал» восстановили. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья в Telegram-канале.

«Открыто движение по мосту через реку Оку на трассе М-5 „Урал“, — отметили в ведомстве.

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Также движение транспорта возобновили на Щуровскому мосту в Коломне и через реку Оку на трассе М-4 «Дон». Ограничения в Московской области на трассе М-5 в сторону Москвы сняли в 13:15.