Подмосковье 27 мая 2023, 19:07 Движение транспорта перекроют в Волоколамске и Клину во время велозаезда Gran Fondo Unsplash

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В период с 9:00 до 15:00 28 мая движение транспорта на участках Волоколамского шоссе в Волоколамске и Клину будет приостановлено, сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья. Ограничения связаны с проведением велозаезда Gran Fondo

Проезд для машин перекроют на дороге от 96 до 100 километра, «Чисмена — Теряево» и «Лотошино — Суворово — Клин», на участке от Каверино до Павельцево. Объезд доступен по Новорижскому шоссе и через населенные пункты Новопетровское, Рыбушки, Нудоль, Пречистое, Спасское и Богаиха. В сторону Волоколамска можно проехать от Теряево по Шоссейной улице.

Перед мероприятием специалисты дорожных служб восстановили разметку на дорогах, провели ямочный ремонт, покос травы в полосе отвода, мойку проезжей части, знаков и ограждений. В связи с ограничениями в ведомстве призвали пассажиров общественного транспорта и водителей заранее планировать маршруты проезда.

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