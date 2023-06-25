Подмосковье 25 июня 2023, 15:35 Движение транспорта по мостам в Подмосковье полностью восстановили РИА «Новости»

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Движение транспорта через реку Оку на Каширском шоссе восстановлено. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Открыто движение по мосту через реку Оку на Каширском шоссе», — отметили в ведомстве.

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Также в Минтрансе добавили, что движение транспорта по мостам в Подмосковье полностью восстановлено. Кроме того, продолжают работу в штатном режиме и пассажирские автобусы.

Ранее в региональном ведомстве рассказали о возобновлении движения на участках через реку Оку на трассах М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-2 «Крым».