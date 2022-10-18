Движение транспорта через реку Клязьму в Мытищах изменится с 20 октября | 360°

Подмосковье 18 октября 2022, 19:56 Движение транспорта через реку Клязьму в Мытищах изменится с 20 октября

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Всем жителям и гостям Мытищ рассказали о том, что, начиная с 20 октября, поменяется движение транспорта через реку Клязьму. Там будет проводиться капитальный ремонт моста. Из-за этого проезд решено временно ограничить.

Изменения коснутся деревни Пирогово и Пироговского микрорайона в Мытищах. На дороге, которая связывает Пироговское шоссе и Пролетарскую Победу, временно ограничат движение. Водителей просят заранее четко распланировать свой маршрут, чтобы точно знать, куда именно ехать. Например, останется возможность объезда по соседним улицам. Например, по Центральной.

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Ремонтные работы будут продолжаться дольше полугода. Ожидается, что закончить их полностью удастся примерно к июлю 2023 года. Водителей также призвали ознакомиться со всеми правилами, указанными в дорожных знаках, и беспрекословно их соблюдать.

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