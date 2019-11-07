Движение разгрузили на 26 перекрестках Подмосковья

В рамках проекта «Быстрые решения» завершили работы на 26 перекрестках в Орехово-Зуеве, Истре, Красногорске, Коломне, Егорьевске, Рузе, Можайске, Солнечногорске, Луховицах, Кашире, Дзержинске и Дмитрове. На участках улучшили дорожно-транспортную ситуацию: локальные мероприятия по устройству дополнительных полос значительно снижают вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и ликвидируют существующие на дороге заторы.

По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Алексея Гержика, на сегодняшний день работы завершены на 26 объектах в 12 муниципалитетах. Все перекрестки, включенные в программу, были выбраны по результатам обследований и предложений жителей региона.

«Реализация проекта „Быстрые решения“ помогает разгрузить проблемные участки на дорогах и значительно повысить безопасность дорожного движения. На данный момент, благодаря проведенным работам, дорожно-транспортная ситуация улучшилась для 150 тысяч жителей Подмосковья», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик.

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Работы в рамках проекта закончены, в том числе, на пересечениях улиц Горького и Ленина, улиц Рязанской и Советской в Егорьевске, по улице Мира в Луховицах, на перекрестках улиц Дзержинского и Совхозной в Орехово-Зуеве, на пересечении улиц Федеративная и Солнцева устроили в г. о. Руза, на примыкании дорог «Обухово — Рахманово — Троицкое» и Пятницкого шоссе в Солнечногорске, а также на пересечении дороги «М5 Урал — Коломна — М5 Урал» и ул. Пароходная в Коломенском г.о, на перекрестке Иваньковского шоссе и ул. Стрелецкая в г. о. Кашира.

Проект «Быстрые решения» реализуется на дорогах Подмосковья с 2018 года. В прошлом году мероприятия провели на 80 перекрестках: дополнительные полосы движения были организованы на 42 участках, на 12 участках устроили дополнительные обгонные полосы и на 26 дорогах появились удобные повороты.

С адресным списком можно ознакомиться на сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.