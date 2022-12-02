Подмосковье 02 декабря 2022, 10:31 Движение пригородных поездов Белорусского и Савеловского направлений изменится в декабре

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Расписание некоторых пригородных поездов МЖД изменится в декабре в связи с модернизацией инфраструктуры. Производятся работы по энергообеспечению на перегоне Лобня — аэропорт Шереметьево.

Технологические окна назначены на 2-10, 15-20, 23-25 декабря. Работы будут проводиться в основном по ночам — с 01:00 до 05:00. На это время движение поездов будет временно приостанавливаться, а из расписания выведут несколько электричек, курсирующих между Москвой и аэропортом в вечерние и утренние часы.

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На станции Кунцево-2, в пределах которой будет производиться монтаж металлоконструкций эстакады, назначены технологические окна с 23:40 4 декабря до 05:40 5 декабря и в те же часы с 9 по 10 декабря. Во время проведения работ из расписания выведут несколько пригородных поездов на участке Усово — Москва.

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Ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте компании «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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