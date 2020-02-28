В выходные дни марта с 9:40 до 13:40 участок Москва-Каланчевская — Курский вокзал будет закрыт для движения поездов. Технологические окна необходимы для проведения строительства Московских центральных диаметров.

Из-за ограничения движения изменится расписание и маршруты пригородных поездов Курского, Рижского направлений и МЦД-2.

На Курском направлении пригородные поезда будут следовать до Курского вокзала и отправляться обратно.

На Рижском направлении в сторону Москвы поезда будут следовать до станций Дмитровская и Рижская. Со станции Москва-Каланчевская поезда будут отправляться только в сторону области.

Ознакомиться с изменениями в расписании можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

На участке Москва-Каланчевская — Курский вокзал идут работы по развитию инфраструктуры. Это необходимо для дальнейшей реализации проекта МЦД, включая МЦД-2 «Курско-Рижский» и МЦД-4 «Киевско-Горьковский», маршрут которого также пройдет через Комсомольскую площадь.

Для развития проекта МЦД железнодорожники построят еще два дополнительных главных пути. Таким образом, участок станет четырехпутным. При этом будет проведена реконструкция Каланчевского железнодорожного путепровода на Комсомольской площади, автомобильного путепровода через улицу Казакова и станции Москва-Каланчевская.