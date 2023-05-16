Подмосковье 16 мая 2023, 16:08 Движение поездов на участке от Перервы до Курского вокзала изменится в мае ОА"Центральная ППК"

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На участке от Перервы до Курского вокзала временно изменится движение поездов. Корректировки внесут из-за капремонта на этом отрезке пути 20-21 и 27-28 мая, сообщили в Минтрансе Московской области со ссылкой на ЦППК.

«С 03:00 20 и 27 мая до 15:00 21 и 28 мая будет закрыт путь на Москву на участке от Перервы до Курского вокзала. Поезда проследуют по пути из Москвы, расписание на участке от Курского вокзала до Царицыно будет существенно скорректировано», — уточнили в ведомстве.

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На Рижском направлении интервалы движения увеличат до 30 минут. Некоторые составы со стороны Нахабино проследуют от и до Стрешнево и Курского вокзала.

На Курском направлении поезда проследуют в основном сокращенными маршрутами от Царицына до Перервы и обратно. От Подольска до Царицына интервал движения увеличится до 20 минут, от Царицына до Курского вокзала — до полутора часов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в августе в Химках запустят МЦД-3. При этом в регионе продолжается подготовка к открытию МЦД-4.

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