Движение поездов на участке МЦД-2 изменится из-за строительства нового диаметра

С 3 июля на участке МЦД-2 Каланчевская — Курский вокзал запустят реверсивное движение. Между этими станциями составы будут ходить по одному пути. Из-за этого увеличится интервал между поездами.

Поезда на участке Каланчевская — Курский вокзал будут останавливаться поочередно в сторону Нахабина и Подольска.

Изменения связаны масштабным строительством для будущего МЦД-4. Этот участок называют одним из самых сложных в Москве. Сейчас Каланчевская принимает поезда второго диаметра. Совсем скоро она станет одной из крупнейших транспортных точек столицы. Рядом появится платформа, на которой будут останавливаться поезда еще и четвертого диаметра.

«Могли ли мы обойтись без реверсивного движения? Наверное, могли бы. Но тогда второй диаметр перестал бы быть диаметром. Стал бы радиусом. А движение поездов на центральном участке не осуществлялось бы. Поэтому было решение сделать движение в реверсивном режиме», — пояснил Тимур Соцкий, руководитель комплекса информирования МЦД Департамента транспорта Москвы.

Реверсивное движение сохранится на год. Строительство большинства станций МЦД Киевского направления будет завершено в 2021 году.