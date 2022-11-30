Подмосковье 30 ноября 2022, 09:30 Движение поездов на перегоне Большая Волга — Соревнование восстановили после ДТП в Подмосковье

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Движение поездов восстановили на перегоне Большая Волга — Соревнование после произошедшего ДТП с грузовиком. Работники МЖД и два восстановительных поезда вернули вагон на рельсы и убрали состав с перегона.

На месте также провели работы по восстановлению железной дороги.

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В МЖД напомнили о важности соблюдения правил движения при пересечении поездов. Их нарушение может представлять угрозу для жизни как водителей, так и пассажиров.

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Ранее водитель грузовика проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на рельсы перед поездом № 6917 Дубна — Москва — Бутырская. Машинист электропоезда применил экстренное торможение, но столкновения не удалось избежать.

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