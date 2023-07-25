Подмосковье 25 июля 2023, 15:11 Движение поездов на Ленинградском направлении МЖД изменится 25 и 26 июля Московско-Тверская пассажирская компания

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Из-за проведения работ по соединению Ленинградского и Казанского направлений в рамках подготовки к запуску МЦД-3 изменится расписание движения некоторых пригородных поездов. Электрички будут ходить по другому графику с 20:30 25 июля до 10:00 26 июля.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, в это время проезд в экспрессах будет разрешен по билетам обычных электропоездов. Часть электричек на участках Москва — Тверь и Москва — Конаково будет отменена, у части изменят расписание. Некоторые поезда будут следовать от и до станций Сходня, Химки и Грачевская, а некоторые проследуют с отменой остановок на участке от Ленинградского вокзала до Крюково.

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Интервалы движения увеличат до одного часа 25 июля и до получаса 26 июля.

Утром с 07:00 до 10:00 26 июля будут запущены компенсационные маршруты от Крюковской площади до метро Ховрино. Проезд в них будет бесплатным

Узнать обновленное расписание жители могут на сайте РЖД, а также в мобильном приложении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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