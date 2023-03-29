Подмосковье 29 марта 2023, 12:05 Движение поездов на Казанском направлении изменится из-за ремонта в апреле АО "Центральная ППК"

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Масштабные работы по модернизации железных дорог проведут на Казанском направлении для подготовки к запуску МЦД-3. Как рассказали в РЖД, из-за ремонта путей будет временно изменено расписание некоторых поездов.

В ночь с 31 марта на 1 апреля, а также с 1 на 2 апреля, с 21:20 до 05:20, будут проводить ремонт у Казанского вокзала. Из-за этого изменится время отправления и прибытия некоторых поездов.

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Также с 2 на 3 апреля, с 3 на 4 апреля и с 4 на 5 апреля, с 22:50 до 06:50, будет закрыт один из путей станции Перово. Один из них также закроют между Воскресенском и Шиферной 3 и 4 апреля, с 06:20 до 16:20.

Переключение пути на участке Москва Казанская — Перово проведут с 5 по 27 апреля. Из-за закрытия одного из главных путей составы будут ходить по оставшимся трем. Часть поездов выведут из расписания, а режим остановок и маршрут некоторых поездов скорректируют. Часть рейсов сократят до станции Перово, а до Казанского вокзала составы будет следовать с увеличенными интервалами в часы пик. В течение дня они будут увеличиваться до 30–40 минут.

Узнать обновленное расписание движения можно в мобильном приложении или на сайте РЖД.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в непростое время, в которое мы живем, как никогда важны единение и сплоченность ради общего результата. Он подчеркнул, что нужно беречь друг друга и помогать тем, кому сложно.

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