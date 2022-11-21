Подмосковье 21 ноября 2022, 10:25 Движение поездов между Лобней и Шереметьево временно приостановят в выходные

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Движение поездов на участке Лобня — Аэропорт Шереметьево приостановят 26 и 27 ноября из-за работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Модернизацию проводят для соединения Савеловского направления МЖД и Северного терминального комплекса. Это позволит сократить время пути до терминалов В и С.

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Работы будут проводить с 01:40 26 ноября до 04:40 27 ноября. В то время уложат скоростной стрелочный перевод — он обеспечит движение поездов со скоростью 80-90 километров в час. Также установят оборудование для работы семи переводов. Кроме того, в это же время установят новое программное обеспечение на блок-постах станций для перевода на цифровую систему управления движением.

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В ведомстве добавили, что 26 ноября в аэропорт Шереметьево не будут ходить аэроэкспрессы. Некоторые рейсы отменят и 27 ноября. Добраться можно будет на экспресс-автобусах от станции «Ховрино» — они ходят каждые 15 минут с 05:50 в сторону аэропорта и с 06:28 до 05:50 в обратную.

Пассажиров просят заранее планировать поездки.

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