Движение между Белорусским и Савеловским вокзалами приостановят в ночные часы выходных дней для развития МЦД | 360°

Подмосковье 19 октября 2022, 13:08 Движение между Белорусским и Савеловским вокзалами приостановят в ночные часы выходных дней для развития МЦД

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Из-за проведения работ по созданию инфраструктуры для МЦД-1 и МЦД-4 в выходные дни октября будет временно приостановлено движение поездов между Белорусским и Савеловским вокзалами. Ограничения будут действовать 22, 23, 29 и 30 октября.

С 02:30 22 октября по 02:30 23 октября на Белорусском вокзале будет идти строительство нового пешеходного тоннеля под путями. Он обеспечит безопасный проход на платформы. Рабочие снимут рельсошпальную решетку, установят временное пролетное строение и восстановят пути. На станции также возведут две новые платформы.

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В то же время 29 и 30 октября будут укладывать 850 метров нового пути между вокзалами. На него позже переключат движение поездов. Из-за работ в расписание внесли изменения. На график так же повлияют работы по монтажу опор временного пешеходного моста на станции Беговая с 24 по 28 октября.

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В компании сообщили, что 22 октября аэроэкспрессы в аэропорт Шереметьево будут отравляться только с Савеловского вокзала с остановкой на станции Окружная. Также добраться до него можно будет на автобусах от станции метро «Ховрино».

Ознакомиться с изменениями в расписании пассажиры могут на сайте «РЖД».

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