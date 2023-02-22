Подмосковье 22 февраля 2023, 21:15 Движение поездов Ленинградского направления в Подмосковье изменится с 23 по 26 февраля

Читать 360tv в

Расписание движения поездов на Ленинградском направлении в Московской области изменится на период с 23 по 26 февраля. Корректировки связаны с реставрацией станции Крюково в рамках подготовки к запуску МЦД-3, сообщил Минтранс региона со ссылкой на МТППК.

Так, работы проведут с 14:40 23 февраля до 21:40 26 февраля. В этом время интервалы движения увеличатся, некоторые поезда не будут останавливаться на станциях Фирсановская и Малино. Об

Реклама

Часть поездов будут следовать по сокращенным маршрутам от и до станций Химки и Сходня.

Реклама

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».