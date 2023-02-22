22 февраля 2023, 21:15
Движение поездов Ленинградского направления в Подмосковье изменится с 23 по 26 февраля
Расписание движения поездов на Ленинградском направлении в Московской области изменится на период с 23 по 26 февраля. Корректировки связаны с реставрацией станции Крюково в рамках подготовки к запуску МЦД-3, сообщил Минтранс региона со ссылкой на МТППК.
Так, работы проведут с 14:40 23 февраля до 21:40 26 февраля. В этом время интервалы движения увеличатся, некоторые поезда не будут останавливаться на станциях Фирсановская и Малино. Об
Реклама
Часть поездов будут следовать по сокращенным маршрутам от и до станций Химки и Сходня.
Реклама
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Поезда
Реклама
Реклама