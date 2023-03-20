Подмосковье 20 марта 2023, 12:41 Движение поездов Ленинградского направления изменится из-за ремонта на станции «Крюково»

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С 20 по 24 марта расписание движения некоторых электричек Ленинградского направления изменится. Это связано с продолжением ремонта на станции Крюково в рамках подготовки к запуску МЦД-3. Об этом сообщил Минтранс Подмосковья со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию.

Составы на участках Москва — Тверь и Москва — Конаково будут курсировать по скорректированному графику. Более подробную информацию можно найти на сайте РЖД.

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Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в 2023 году в регионе благоустроят территории 20 станций на МЦД-3 и МЦД-4.

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