Подмосковье 13 февраля 2024, 18:29 Движение поездов Казанского направления временно скорректируют до конца февраля ЦППК

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Движение пригородных поездов Казанского направления временно скорректируют с 17 по 29 февраля. Это необходимо для проведения работ по усилению контактной сети. Пассажиры могут ознакомиться с актуальным расписанием в мобильном приложении и на сайте.

В указанные дни с 00:05 до 06:05 будут поочередно закрыты первый и второй пути между станциями Перово, Казанским вокзалом и будущей станцией Митьково. Помимо этого, поезда D3 проследуют с 06:00 до 00:00, а в утренний и вечерний часы пик количество рейсов сохранят.

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