Движение подмосковных автобусов в районе метро «Некрасовка» изменится с 24 мая

С понедельника, 24 мая, изменится схема движения подмосковных автобусов в районе метро «Некрасовка». Это связано с проведением дорожных работ.

Изменения коснутся четырех маршрутов: № 31 «Люберцы — Мотяково», № 1225 «Люберцы (улица Вертолетная) — Люберцы (Комсомольский проспект) — Москва (метро Новокосино)», № 1232 «Люберцы (микрорайон „Люберцы-2015“) — Москва (метро Выхино)» и № 1227К «Машково — Марусино — Москва (метро Новокосино)».

Автобусы будут следовать по улице Покровская и улице Вертолетчиков вместо улицы Липчанского. Посадка и высадка у маршрутов № 31,122,1232 будет проходить возле выходов станции метро «Некрасовка» № 1,4. У маршрута № 1227 — у выходов № 3,2.

Движение остальных маршрутов подмосковных перевозчиков не изменятся.

По данным департамента капитального строительства Москвы, дорожные работы планируют завершить в августе. Тогда будут возвращены прежние схемы движения автобусов.