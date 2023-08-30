Подмосковье 30 августа 2023, 13:23 Движение по ж/д переезду на трассе А-107 в Подольске временно ограничат РИА «Новости»

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Железнодорожный переезд на 20-м километре трассы А-107 в Подольске перекроют в ночь на 31 августа и 1 сентября. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Как уточнили в ведомстве, ограничения связаны с ремонтными работами. Проезд через железную дорогу будет закрыт с 23:00 до 6:00 утра.

ГК "Автодор"

Водителям порекомендовали заранее планировать пути объезда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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