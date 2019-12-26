Движение по Внуковской развязке открыли на трассе М1 «Беларусь»

26 декабря открылось движение по автомобильной развязке на 27-м километре трассы М1 «Беларусь». Об этом сообщает ГК «Автодор».

Новая транспортная развязка состоит из трех эстакад общей длиной 2,7 километра. Они выполнены в форме подковы, что обеспечивает удобный и плавный съезд автомобилей. Две дуги идут рядом и параллельно друг другу, а третья возведена напротив — через 1,1 километра.

Первые две эстакады позволят автомобилистам, которые едут из Москвы, комфортно и безопасно съехать с трассы М1 и попасть в поселок Внуково, а далее через Боровское и Внуковское шоссе — в аэропорт Внуково и обратно.

Третья эстакада предназначена для автомобилей, которые движутся в обратном направлении — из Смоленска в Москву. По ней автомобилисты смогут беспрепятственно съехать с трассы М1 до Внуково. Теперь от трассы М1 «Беларусь» до аэропорта можно добраться примерно за 10 минут.

Кроме того, был возведен пешеходный надземный переход длиной более 135 метров, движение по которому также открыто. Для людей с ограниченными возможностями здесь установлены пандусы. Перила и другие элементы перехода выполнены из высокопрочных композитных материалов, значительно увеличивающих срок службы. На пешеходной части перехода уложен противоскользящий материал.

В торжественной церемонии запуска движения приняли участие заместитель председателя правления ГК «Автодор» по строительству Вадим Ермилов и заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Лаптев.

По словам Вадима Ермилова, реконструкция трассы М1 продолжается. В настоящий момент строится новая транспортная развязка на 25-м километре. Запуск движения по ней запланирован на лето 2021 года. Одновременно идут работы по реконструкции участка с 45-го по 66-й километр. Ее планируют завершить в четвертом квартале 2021 года.

В следующем году «Автодор» намерен начать работы по реконструкции на участке с 66-го по 84-й километр, а также провести конкурсные процедуры на начало строительства двух новых транспортных развязок: на 59-м километре к парку «Патриот» и на 86-м километре. Сроки будут определены после прохождения главгосэкспертизы и согласования проекта организации строительства.

Генеральным подрядчиком строительства развязки выступил российско-белорусский консорциум: ОАО «Дорожно-строительный трест № 2, г. Гомель», ОАО «Мостострой» и ООО «ДСК «БЕЛАВТОДОР». Проект был разработан ООО «Интердорпроект».