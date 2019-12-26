Легкий путь домой. Движение по улице 43-й Армии открыли в Подольске

Улица 43-й Армии в подмосковном Подольске получила долгожданное продолжение. Рабочие закончили строительство участка региональной дороги до перекрестка с круговым движением на улице Кирова. Движение по улице запустили в эфире «360».

Продолжение дороги существенно облегчит жизнь 70 тысячам жителей микрорайона. Так, сокращается время в пути, а автомобилистам больше не нужно ехать в объезд. Построили дорогу всего за пять месяцев.

«Дорога готова к пуску рабочего движения. Четыре полосы, три светофорных объекта, два регулируемых пешеходных перехода. И микрорайон Кузнечики, и микрорайон Подольские просторы, Юбилейный микрорайон — более 70 тысяч жителей получают серьезный доступ к улично-дорожной сети городского округа Подольск, которая развивается», — рассказал глава муниципалитета Николай Пестов в эфире «360».

Источник фото: телеканал «360»

Построить дорогу в такой короткий срой было действительно важно. Улица 43-й Армии фактически центральная в микрорайоне Кузнечики. И жители очень хотели получить ее продолжение — дорога даже становилась лидером на портале «Добродел».

«Это было важно — построить дорогу в короткий срок. И я хочу жителей поздравить с наступающим Новым годом. И я очень надеюсь, что сегодня выезд и возвращение домой из Кузнечиков будет облегчен. Эта дорога позволит обеспечить дополнительное удобство жителям. Я думаю, что это важно, конечно. По крайней мере, такой запрос, большой запрос, от жителей был. И очень приятно, что мы можем сегодня его запустить, реализовать», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Глава региона поблагодарил строителей за оперативную работу — улицу сдали даже раньше срока.

«Это дополнительный выезд, огромный микрорайон. Вы знаете, что нам он достался в тяжелом состоянии, и мы инвестируем, вкладываем туда большие деньги. И в дороги, и в школы, и в поликлиники, и в детские сады», — уточнил Андрей Воробьев.

Также в Подольске открыли пешеходный мост у комплекса «Весенний» на Старосимферопольском шоссе. Теперь перейти магистраль не составит проблем.