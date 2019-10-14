Движение по улице 43-й Армии в Подольске запустят до конца года

Движение автомобилей по дороге на улице 43-й Армии в Подольске планируется запустить до конца текущего года. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Сейчас уже на 80% выполнены земляные работы, идет отсыпка песчаного слоя щебня, рассказал заместитель начальника управления инженерного строительства АО «Монолитное строительное управление-1» Эмзар Аков. Также ведется перекладка инженерных коммуникаций и уже проложена ливневая канализация до улицы Ленинградская.

«На объекте работают 80 рабочих и 24 единицы техники. К концу октября данный участок будет подготовлен под укладку асфальтированного покрытия. Пуск технического движения планируется на конец декабря, а в марте 2020 года планируем завершить и благоустройство территории», — уточнил Эмзар Аков.

Источник фото: администрация городского округа Подольск

Для предотвращения несчастных случаев на участке производства работ было принято решение временно закрыть переход через строительный объект с 18 октября. На время стройки будет организован временный пешеходный переход из плит у Никольского храма по улице 43-й Армии, дом № 24, строение 1.

Глава городского округа Подольск Николай Пестов напомнил, что строительство участка региональной автомобильной дороги от перекрестка с круговым движением на улице Кирова до соединения с существующей улицей 43-й Армии за перекрестком между улицами Академика Доллежаля и Ленинградской — долгожданное.

«Жителям третьего и четвертого микрорайонов, „Подольских просторов“, Кузнечиков, где проживает более 70 тысяч человек, крайне необходима эта дорога. В ходе встреч с жителями мы обсуждали вопросы, касающиеся безопасности пешеходов на новом дорожном объекте, создания и обслуживания временных переходов на период строительства дороги, их освещения и оснащения. Все конструктивные пожелания учтены при строительстве дороги. У нас есть полное понимание графика производства работ, и мы имеем все основания рассчитывать, что в конце года по этому участку будет запущено рабочее движение», — сделал акцент глава Подольска.

Источник фото: администрация городского округа Подольск

Жительница дома № 14 по улице Генерала Смирнова Ирина Хворенкова рассказала, что она, как и ее знакомые, обрадована строительством дороги. «Сейчас, например, даже в наше почтовое отделение, которое находится в юго-западной районе, за посылкой подъехать сложно. А новая дорога сбережет наше время. И, конечно, прямой выезд на Южный обход Подольска — это здорово, так как с улицы Доллежаля выехать на улицу Кирова проблематично — дорога стоит. Так что с вводом дороги и пробок в городе станет значительно меньше, и жителям Кузнечиков будет удобнее выезжать из города», — резюмировала Ирина Хворенкова.

Строительство автодороги ведется в рамках госпрограммы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Стоимость строительства — свыше 450 миллионов рублей. Средства выделены из Дорожного фонда Московской области.