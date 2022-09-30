Движение по участку Лобненского шоссе перекроют 15 октября из-за строительства перехода | 360°

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Движение по участку Лобненского шоссе перекроют 15 октября из-за строительства перехода

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Схема движения по Лобненскому шоссе изменится 15 октября из-за строительных работ. Подъезд к терминалам В и С аэропорта Шереметьево будет возможен со стороны Ленинградского шоссе, рассказали в Минтрансе региона.

По сообщению МТДИ, с 01:00 до 02:00 рабочие будут монтировать металлическое пролетное строение надземного перехода у аэропорта. В этом месте полностью перекроют дорогу. Водители смогут проехать в сторону Лобни на объездном маршруте Ликино — Лунево — Носово.

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Реконструкцию планируют завершить до конца года. Благодаря проекту время пути от Лобни до Шереметьево и обратно сократится на 30 минут, а также улучшится доступность Чашникова и Носова.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что развязка с трассой М12 появится в Балашихе в 2025 году. Трасса М12 стала одним из самых масштабных дорожных проектов на территории Подмосковья. Она обеспечит быстрый путь до Казани.

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