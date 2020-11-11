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    11 ноября 2020, 10:08

    Движение по третьему участку ЦКАД открыли в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Наза Салех Захи, Юлия Булыгина

    В Московской области открыли движение по участку ЦКАД между М11 «Нева» и М7 «Волга». В торжественном пуске дороги, которая разгрузит подмосковные трассы, приняли участие губернатор Андрей Воробьев и зампред правительства России Марат Хуснуллин.

    «ЦКАД — это серьезная транзитная магистраль, которая должна очень существенно разгрузить прилегающие к Москве дороги. И, конечно, сделать передвижение более удобным для каждого человека. Сделать еще один потенциал, вклад в экономику нашей страны, нашего региона», — сказал губернатор Андрей Воробьев во время открытия.

    Губернатор напомнил, что решение о строительстве ЦКАД было принято президентом Владимиром Путиным во время форума в Санкт-Петербурге. Воробьев поблагодарил всех, кто был занят в этом проекте.

    «Безусловно, в это непростое и ковидное, как мы его называем, время было очень важно довести, коснуться результата. И благодаря строителям, нашему правительству, сегодня все мы видим, что результат достигнут. Ну, лучше победы следующая победа. Поэтому ждем следующего участка, и спасибо всем за добросовестную работу!» — заключил он.

    Также на открытии присутствовали представитель президента Сергей Иванов, представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев, помощник президента Игорь Левитин, министр транспорта Виталий Савельев, министр строительства Ирек Файзуллин и другие.

    Движение по третьему участку ЦКАД открыли в Подмосковье | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Третий пусковой комплекс Центральной кольцевой автодороги проходит по северу и северо-востоку Московской области. Он соединяет трассы М11 «Нева» и М7 «Волга», а также связан с М8 и с А107 в районе Горок.

    На ЦКАД-3 четыре полосы движения. Допустимая скорость — 110 километров в час. На трассе нет светофоров, пешеходных переходов или одноуровневых пересечений с другими дорогами. На ЦКАД работает система «Умная дорога» и действуют каскадные скидки.