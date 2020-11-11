Движение по третьему участку ЦКАД открыли в Подмосковье

«ЦКАД — это серьезная транзитная магистраль, которая должна очень существенно разгрузить прилегающие к Москве дороги. И, конечно, сделать передвижение более удобным для каждого человека. Сделать еще один потенциал, вклад в экономику нашей страны, нашего региона», — сказал губернатор Андрей Воробьев во время открытия.

Губернатор напомнил, что решение о строительстве ЦКАД было принято президентом Владимиром Путиным во время форума в Санкт-Петербурге. Воробьев поблагодарил всех, кто был занят в этом проекте.

«Безусловно, в это непростое и ковидное, как мы его называем, время было очень важно довести, коснуться результата. И благодаря строителям, нашему правительству, сегодня все мы видим, что результат достигнут. Ну, лучше победы следующая победа. Поэтому ждем следующего участка, и спасибо всем за добросовестную работу!» — заключил он.

Также на открытии присутствовали представитель президента Сергей Иванов, представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев, помощник президента Игорь Левитин, министр транспорта Виталий Савельев, министр строительства Ирек Файзуллин и другие.

Источник фото: телеканал «360»

Третий пусковой комплекс Центральной кольцевой автодороги проходит по северу и северо-востоку Московской области. Он соединяет трассы М11 «Нева» и М7 «Волга», а также связан с М8 и с А107 в районе Горок.

На ЦКАД-3 четыре полосы движения. Допустимая скорость — 110 километров в час. На трассе нет светофоров, пешеходных переходов или одноуровневых пересечений с другими дорогами. На ЦКАД работает система «Умная дорога» и действуют каскадные скидки.