Движение по трассе М-1 в Одинцове изменится в ночь на 1 июля

В ночь с 30 июня на 1 июля поменяется схема движения на трассе М-1 «Беларусь», участок которой располагается на территории Одинцовского городского округа. Его сделают безопаснее, там собираются устранить очаг аварийности.

В ночь на пятницу будет закрыт поворот на Буденновское шоссе, если ехать туда из Москвы. Если водителям нужно сделать разворот, совершить это можно будет на 23-м километре через перекресток с круговым движением в Одинцове. Кроме того, можно будет проехать по разворотной петле. Что касается движения в сторону Москвы, то оно меняться не будет.

Ранее стало известно, что к строительству путепровода протяженностью 473 метра между улицами Красной и Смирновской приступили в Люберцах. Путепровод начали строить на Октябрьском проспекте в Люберцах. Работы проводят в рамках первого этапа реконструкции Октябрьского проспекта.