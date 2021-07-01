Движение по старому Афанасьевскому мосту в Воскресенске ограничат с 2 по 8 июля

К открытию нового Афанасьевского моста подготовились в Воскресенске. Это случится в июле. Накануне, с 2-го по 8-е, движение на старом одноименном мосту ограничат в поздние часы.

Изменения затронут период с 22:00 до 06:00. Это необходимо для подготовки к демонтажу старого моста и открытию нового, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Разборка опор и пролетного строения никак не повлияет на безопасность движения по новому Афанасьевскому мосту.

Работы станут выполнять в „технологические окна“, чтобы не мешать судоходству Минтранс Подмосковья.

Полностью демонтаж старого моста планируют завершить до конца года.

«Пожалуйста, учитывайте все ограничения при планировании поездок», — призвали в ведомстве.

Новая дорога разгрузит Воскресенск от транзитного потока и обеспечит выезд машин на А-108 и Новорязанское шоссе. Она улучшит транспортную доступность в трех микрорайонах, где живут более 40 тысяч человек.

С открытием моста до центра города можно будет добраться всего за 20 минут, а до Новорязанского шоссе — за 25 минут.