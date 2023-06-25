25 июня 2023, 14:13
Движение по Щуровскому мосту открыли в Коломне
Минтранс Подмосковья: движение по Щуровскому мосту открыли в Коломне
В воскресенье, 25 июня, движение по Щуровскому мосту снова открыли в Коломне. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.
Также о возобновлении движения сообщил в своем Telegram глава Коломны Александр Гречищев.
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«Сегодня с 14.00 часов открываем движение автомобильного транспорта через Щуровский мост. Также начнут курсировать автобусы», — написал он.
Гречищев подчеркнул, что обстановка по-прежнему находится на контроле, а все службы работают в в режиме повышенной готовности.
Глава Коломны поблагодарил жителей за понимание, а спецслужбы — за слаженную и оперативную работу. Отдельно он обратился к волонтерам, которые до сих пор помогают обеспечить водой и едой водителей, застрявших в пробках.
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