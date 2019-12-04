Движение по разворотной эстакаде в районе Павшинской поймы запустили в Красногорске

В Красногорске запущено рабочее движение по разворотной эстакаде в районе Павшинской поймы. Строительство велось в рамках третьего этапа многоуровневой транспортной развязки на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе. Движение по эстакаде одностороннее, протяженность сооружения — 390 метров.

По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика, с открытием движения по разворотной петле у жителей Павшинской поймы появится возможность ездить в центр Красногорска к социально значимым объектам без перепробега по Волоколамскому шоссе. Кроме того, автомобилисты, которые едут со стороны Ильинского и Волоколамского шоссе в сторону Москвы, также смогут пользоваться эстакадой.

«Объект обеспечит альтернативную возможность развернуться в сторону области, и, не выезжая на МКАД, миновать пробки в часы пик. Петля позволит разгрузить основной ход Волоколамского шоссе и сэкономить до 20-30 минут в пути. Сооружение обеспечит удобный подъезд к новой станции МЦД-2 „Пенягино“ со стороны области», — сообщил министр.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

Строительство транспортной развязки в Красногорске реализуется в три этапа с 2015 года. В декабре 2018 года был открыт первый пусковой комплекс, и запущено бессветофорное движение по путепроводу на двух полосах в каждую сторону Волоколамского шоссе. В июле 2019 года был открыт второй пусковой комплекс, и запущено рабочее движение по съездам с Волоколамского на Ильинское и Пенягинское шоссе, а также проезд к железнодорожной станции Павшино.

Ввод в строй новых участков позволил обеспечить беспрепятственное движение транспорта из области в сторону Ильинского и Новорижского шоссе, разгрузил движение на Волоколамском шоссе в направлении Москвы и обеспечил проезд к железнодорожной станции Павшино, где планируется строительство крупного транспортно-пересадочного узла. Запуск рабочего движения по третьему пусковому комплексу позволит разгрузить транспортный узел в районе Павшинской поймы на Волоколамском шоссе.

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

Общая длина развязки составит около девяти километров, количество полос движения — шесть со стороны Волоколамского шоссе, четыре со стороны Ильинского шоссе и две со стороны Пенягинского шоссе. Общая пропускная способность всей развязки составляет 162 тысячи автомобилей в сутки.