Подмосковье 17 августа 2023, 08:40 Движение по развязке на Дмитровском шоссе в Лобне откроют в октябре пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Строительство развязки на пересечении Дмитровского шоссе и Северного обхода ведется в Лобне. Специалисты начали укладку щебеночного основания и установку опор освещения на съездах. Движение по развязке откроют в октябре.

Новая развязка обеспечит прямой выезд на Северный обход с Дмитровского шоссе и обратно — в сторону области. Там предусмотрены пять съездов. Все это позволит водителям дополнительно сэкономить до 15 минут в пути.

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Также завершается реконструкция прилегающего к развязке участка Дмитровского шоссе. Все работы там завершат на год раньше контрактного срока — в конце 2023-го. Всего специалисты проложат более двух километров дороги, включая путепровод длиной 120 метров.

Вместе с тем продолжается строительство направленного съезда в сторону аэропорта Шереметьево на Рогачевском шоссе. Его протяженность составит более километра.

Также возводится участок Северного обхода между Рогачевским шоссе и автодорогой «Хлебниково-Рогачево-Луговая» и одноуровневая кольцевая развязка протяженностью полтора километра. Последняя свяжет западные и южные микрорайоны Лобни с Дмитровским шоссе, сократив время выезда из города на 10 минут.

Напомним, первый участок Северного обхода Лобни протяженностью около пяти километров достроили в декабре. Теперь машины едут по трем полосам в каждую сторону, а время выезда из города сократилось с полутора часов до 20 минут.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об идеях развития транспортной системы региона. Он подчеркнул необходимость связать строительство жилья с развитием дорог.

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