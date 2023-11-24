Подмосковье 24 ноября 2023, 15:04 Движение по путепроводу вблизи деревни Ширяевская открыли после капитального ремонта Минтранс Подмосковья

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Движение по путепроводу вблизи деревни Ширяевская открыли в Егорьевске после капитального ремонта. Благодаря проведенным работам проезд по нему стал безопаснее.

Как рассказал глава Минтранса Подмосковья Алексей Гержик, капитальный ремонт путепровода начался в ноябре прошлого года.

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«Дорожники выполнили работы по забивке свай, бетонированию ростверков и возведению новых опор, заменили пролетные строения, опорные части, выполнили работы по устройству новых переходных плит, обустроили сопряжения, устроили мостовое полотно и барьерное ограждение», — сказал он.

Путепровод является выездом на Егорьевское шоссе и служит проездом к деревням и поселкам округа.

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