24 ноября 2023, 15:04
Движение по путепроводу вблизи деревни Ширяевская открыли после капитального ремонта
Движение по путепроводу вблизи деревни Ширяевская открыли в Егорьевске после капитального ремонта. Благодаря проведенным работам проезд по нему стал безопаснее.
Как рассказал глава Минтранса Подмосковья Алексей Гержик, капитальный ремонт путепровода начался в ноябре прошлого года.
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«Дорожники выполнили работы по забивке свай, бетонированию ростверков и возведению новых опор, заменили пролетные строения, опорные части, выполнили работы по устройству новых переходных плит, обустроили сопряжения, устроили мостовое полотно и барьерное ограждение», — сказал он.
Путепровод является выездом на Егорьевское шоссе и служит проездом к деревням и поселкам округа.
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