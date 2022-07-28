Движение по путепроводу в Раздорах откроют к сентябрю

Завершающий этап перед пуском движения начался на путепроводе через Рублево-Успенское шоссе в Раздорах. Уже скоро этот участок дороги откроют для водителей.

Как отметили в Минтрансе Подмосковья, общая протяженность путепровода составит более 80 метров.

«Строители приступили к укладке асфальта на путепроводе и на подходах к нему. Здесь будет уложено порядка 1,5 тысячи тонн. Завершить эти работы панируется к августу, затем строители начнут готовить объект для открытия», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Источник фото: телеканал «360»

Также на объекте ведутся работы по переустройству инженерных коммуникаций, установке шумозащитных экранов и строительству локальных очистных сооружений. В августе начнется монтаж дорожных знаков и обустройство пешеходных дорожек. Открыть движение по путепроводу планируется к сентябрю 2022 года, что на девять месяцев раньше заявленного срока.

Строительство объекта ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Путепровод в Раздорах перераспределит транспортные потоки, разгрузит улично-дорожную сеть и обеспечит дополнительный подъезд к областной гимназии имени Примакова. Пользоваться данной дорогой будут порядка девяти тысяч жителей ближайших населенных пунктов.

После открытия путепровода будут ликвидированы два светофора на Рублево-Успенском шоссе, что позволит водители сэкономить в пути порядка 30 минут.