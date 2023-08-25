Подмосковье 25 августа 2023, 20:20 Движение по путепроводу в Апрелевке откроют в 2024 году Минтранс Подмосковья

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В Апрелевке продолжатся строительство путепровода на Киевском направлении МЖД для развития МЦД-4. Движение по нему откроют в 2024 году, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

«В настоящий момент строители приступили к строительству подпорных стен на подходах к путепроводу со стороны улицы Самохина, затем приступят к работам со стороны улице Апрелевской. Всего предстоит провести устройство четырех подпорных стен», — уточнили в ведомстве.

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Также специалисты возводят опоры путепровода № 1,2,3,6,7 и8. В ближайшее время они начнут устройство опор № 4 и 5. Работы по переустройству инженерных конструкций и ливневой канализации продолжаются.

По проекту путепровод будет двухполосным, его длина составит 272 метра. Возле него обустроят автобусные остановки, пешеходные переходы и освещение. Также построят разворотные петли на Апрелевской улице и улице Самохина.

Новый путепровод обеспечит бесперебойное автомобильное движение через железнодорожные пути в зоне МЦД-4.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области на территории МЦД-3 обустроили 20 станций.

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