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    26 августа 2020, 11:20

    Движение по новому путепроводу открыли в подмосковной Истре. Он решит многолетнюю проблему с пробками

    Анастасия Аброськина , Дария Сенникова

    В подмосковной Истре запустили движение по новому путепроводу через железную дорогу станции Дедовск. Двухлетняя стройка окончена — это решит проблему с пробками на старом переезде. Его уберут, а созданная дорога станет пропускать по 14 тысяч машин в сутки. О ней у губернатора просили жители. Андрей Воробьев пообещал реализовать проект, и теперь он полностью готов.
    Движение по новому путепроводу открыли в подмосковной Истре. Он решит многолетнюю проблему с пробками | Изображение 1

    Двухполосный путепровод вошел в состав развязки с кольцевым пересечением вблизи трех улиц — Гурьянова, Железнодорожной и Ногина. Его построили над путями Рижского направления.

    В среду, 26 августа, движение здесь открыл министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

    Выполняя поручение губернатора, мы, по сути, открываемся на неделю раньше. Завершилось строительство большого и важного для Истры путепровода. Это долгожданный объект — мы соединили две части города. Сократили время в пути кому-то на полчаса, кому-то — на целых полтора

    Алексей Гержик.

    Дорога обеспечит бесперебойное и безопасное сообщение между частями города, в том числе для проезда экстренных служб. Про неудобства, связанные со старым железнодорожным переездом, жители рассказали Андрею Воробьеву в 2016 году. Он пообещал исправить ситуацию.

    Движение по новому путепроводу открыли в подмосковной Истре. Он решит многолетнюю проблему с пробками | Изображение 2

    В проект вложили 1,4 миллиарда рублей. Благодаря новой дороге, жители смогут добираться из центра Дедовска до Волоколамского шоссе за пять минут.

    Протяженность дороги — 2,2 километра. Из них 130 метров — это длина путепровода, а ширина искусственного сооружения — 16,2 метра. Скорость движения будет равна 70 километрам в час.

    Как ранее подчеркнул Андрей Воробьев, такие проекты крайне значимы для Подмосковья. Ежегодно население растет, а значит, нужны и соответствующие условия.

    Движение по новому путепроводу открыли в подмосковной Истре. Он решит многолетнюю проблему с пробками | Изображение 3

    А перед открытием путепровода он прошел финальную проверку на прочность. По нему проехало пять грузовиков весом порядка 150 тонн.

    Новый участок в Истре сделали в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

    Новости SMI.FM