Движение по новому путепроводу открыли в подмосковной Истре. Он решит многолетнюю проблему с пробками

Двухполосный путепровод вошел в состав развязки с кольцевым пересечением вблизи трех улиц — Гурьянова, Железнодорожной и Ногина. Его построили над путями Рижского направления.

В среду, 26 августа, движение здесь открыл министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Выполняя поручение губернатора, мы, по сути, открываемся на неделю раньше. Завершилось строительство большого и важного для Истры путепровода. Это долгожданный объект — мы соединили две части города. Сократили время в пути кому-то на полчаса, кому-то — на целых полтора Алексей Гержик.

Дорога обеспечит бесперебойное и безопасное сообщение между частями города, в том числе для проезда экстренных служб. Про неудобства, связанные со старым железнодорожным переездом, жители рассказали Андрею Воробьеву в 2016 году. Он пообещал исправить ситуацию.

В проект вложили 1,4 миллиарда рублей. Благодаря новой дороге, жители смогут добираться из центра Дедовска до Волоколамского шоссе за пять минут.

Протяженность дороги — 2,2 километра. Из них 130 метров — это длина путепровода, а ширина искусственного сооружения — 16,2 метра. Скорость движения будет равна 70 километрам в час.

Как ранее подчеркнул Андрей Воробьев, такие проекты крайне значимы для Подмосковья. Ежегодно население растет, а значит, нужны и соответствующие условия.

А перед открытием путепровода он прошел финальную проверку на прочность. По нему проехало пять грузовиков весом порядка 150 тонн.

Новый участок в Истре сделали в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».