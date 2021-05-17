Движение по новому путепроводу в Мытищах откроют осенью

Готовность нового путепровода между улицами Фрунзе и Мира в Мытищах превысила 50%. Здесь уже началось бетонирование плит. Открыть движение запланировали осенью. Строительство идет по президентскому проекту «Безопасные качественные дороги».

Как подчеркнул министр транспорта региона Алексей Гержик, работы проводят преимущественно ночью, чтобы не тревожить жителей. Вместе с тем есть специальные технологические окна, согласованные с РЖД.

На площадке постоянно находятся 154 строителя. Сейчас здесь началось бетонирование плит проезжей части.

После этого нам останется уложить дорожное покрытие. Строительство путепровода идет в графике. Готовность объекта составляет более 50% Алексей Гержик.

Четырехполосный путепровод длиной 158,8 метра — это часть транспортной развязки, протяженность которой с подходами, съездами достигнет двух километров.

Автодорога сможет пропускать через себя по 50 тысяч машин в сутки.

«Запустить рабочее движение по новой автодороге планируем осенью этого года», — сообщил Гержик.

Строительство весомо улучшит транспортную ситуацию более чем для 260 тысяч жителей Мытищ. В утренние, вечерние часы пробки на въезде и выезде из города достигают семи, а порой девяти баллов.

Из-за этого жители теряют по 1,5–2 часа. После открытия новых объектов время выезда из города сократится до 20 минут.