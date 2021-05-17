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    17 мая 2021, 11:27

    Движение по новому путепроводу в Мытищах откроют осенью

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    Готовность нового путепровода между улицами Фрунзе и Мира в Мытищах превысила 50%. Здесь уже началось бетонирование плит. Открыть движение запланировали осенью. Строительство идет по президентскому проекту «Безопасные качественные дороги».

    Движение по новому путепроводу в Мытищах откроют осенью | Изображение 1

    Как подчеркнул министр транспорта региона Алексей Гержик, работы проводят преимущественно ночью, чтобы не тревожить жителей. Вместе с тем есть специальные технологические окна, согласованные с РЖД.

    На площадке постоянно находятся 154 строителя. Сейчас здесь началось бетонирование плит проезжей части.

    После этого нам останется уложить дорожное покрытие. Строительство путепровода идет в графике. Готовность объекта составляет более 50%

    Алексей Гержик.

    Четырехполосный путепровод длиной 158,8 метра — это часть транспортной развязки, протяженность которой с подходами, съездами достигнет двух километров.

    Автодорога сможет пропускать через себя по 50 тысяч машин в сутки.

    Движение по новому путепроводу в Мытищах откроют осенью | Изображение 2

    «Запустить рабочее движение по новой автодороге планируем осенью этого года», — сообщил Гержик.

    Строительство весомо улучшит транспортную ситуацию более чем для 260 тысяч жителей Мытищ. В утренние, вечерние часы пробки на въезде и выезде из города достигают семи, а порой девяти баллов.

    Из-за этого жители теряют по 1,5–2 часа. После открытия новых объектов время выезда из города сократится до 20 минут.