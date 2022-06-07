Движение по путепроводу через Рублево-Успенское шоссе откроют на 9 месяцев раньше

В Раздорах завершили бетонирование плиты проезжей части строящегося путепровода.

Работы проводили в три этапа. Всего на объекте уложено свыше 200 кубических метров бетона. Строительство объекта проводят в целях достижения показателей нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

«В настоящее время осуществляется уход за бетоном, проводится контроль качества бетонных работ, а в июле приступят к устройству гидроизоляции и укладке асфальтового покрытия. Также строители устраивают подходы к путепроводу, строят подпорные стены и локальные очистные сооружения. Открыть движение по путепроводу планируется уже в августе, на 9 месяцев раньше запланированного срока», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Путепровод (82 метра) перераспределит транспортные потоки, разгрузит улично-дорожную сеть в Раздорах и обеспечит дополнительный подъезд к областной гимназии имени Е. М. Примакова.

Предполагается, что пользоваться данной дорогой будут порядка девяти тысяч жителей ближайших населенных пунктов. После открытия путепровода два светофора на Рублево-Успенском шоссе уберут, что сэкономит водителям порядка 30 минут в пути.

Источник фото: телеканал «360»

Кроме того, планируется строительство двухполосного путепровода в составе транспортной развязки. Общая протяженность дороги составит порядка 1,2 километра. Будет проведена реконструкция ул. Утренней, устройство пешеходной зоны с велодорожкой шириной 2,5 метра. Здесь построят также подземный пешеходный переход длиной около 13 метров. Он будет оборудован пандусами и подъемными устройствами для доступа маломобильных граждан. Будет выполнено переустройство инженерных коммуникаций, устройство светофорных объектов, установка шумозащитных экранов.