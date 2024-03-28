Подмосковье 28 марта 2024, 22:26 Движение по путепроводу через МЦД-3 на Ленинградском шоссе открыли в Химках Администрация Химки г.о.

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Восьмиполосный путепровод через МЦД-3 на Ленинградском шоссе открыли в Химках. Реализация проекта позволила улучшить транспортную доступность для 600 тысяч жителей Подмосковья и Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что это значительный шаг в развитии инфраструктуры.

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«Причем он сделан таким образом, что у нас есть запас хода для прокладки линии высокоскоростной магистрали „Москва — Санкт-Петербург“, и здесь же сделана развязка на шоссе, которое идёт к Шереметьево», — указал Собянин.

В процессе реализации масштабного проекта была построена эстакада-съезд с Международного на Ленинградское шоссе в сторону Москвы, а также съезд с Ленинградского шоссе на Международное шоссе в сторону трассы М-11 «Нева». Эта обновленная развязка обеспечит автомобилистам более безопасное и комфортное движение, а также повысит пропускную способность прилегающих магистралей.

Благодаря путепроводу время в пути утром на участках Ленинградского шоссе значительно сократится. Работы по строительству были завершены на шесть месяцев раньше запланированного срока, несмотря на сложности, связанные с непрерывным движением транспорта.

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