28 марта 2024, 22:26
Движение по путепроводу через МЦД-3 на Ленинградском шоссе открыли в Химках
Восьмиполосный путепровод через МЦД-3 на Ленинградском шоссе открыли в Химках. Реализация проекта позволила улучшить транспортную доступность для 600 тысяч жителей Подмосковья и Москвы.
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что это значительный шаг в развитии инфраструктуры.
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«Причем он сделан таким образом, что у нас есть запас хода для прокладки линии высокоскоростной магистрали „Москва — Санкт-Петербург“, и здесь же сделана развязка на шоссе, которое идёт к Шереметьево», — указал Собянин.
В процессе реализации масштабного проекта была построена эстакада-съезд с Международного на Ленинградское шоссе в сторону Москвы, а также съезд с Ленинградского шоссе на Международное шоссе в сторону трассы М-11 «Нева». Эта обновленная развязка обеспечит автомобилистам более безопасное и комфортное движение, а также повысит пропускную способность прилегающих магистралей.
Благодаря путепроводу время в пути утром на участках Ленинградского шоссе значительно сократится. Работы по строительству были завершены на шесть месяцев раньше запланированного срока, несмотря на сложности, связанные с непрерывным движением транспорта.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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