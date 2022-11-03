Движение по плотинам ограничат в Рузском округе | 360°

03 ноября 2022, 11:39
Движение по плотинам ограничат в Рузском округе
Движение по плотинам Палашкино и Васильевская ограничат в Рузском округе с 8 ноября. Это коснется и пешеходов, и автомобилей.
Согласно требованиям законодательства, ограничения введет «Мосводоканал».
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Вместе с тем проезд через плотину к деревням Волынщино и Васильевское будет осуществляться по утвержденным спискам.
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Допускаются только проживающие на этих территориях, владельцы земельных участков и экстренные службы.
При возникновении вопросов можно обратиться на КПП плотины.
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Руза
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