Движение по первому участку Северного обхода Лобни откроют с опережением на 2 года | 360°

Подмосковье 13 сентября 2022, 13:39 Поделиться Telegram

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Viber Движение по первому участку Северного обхода Лобни откроют с опережением на 2 года

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В Лобне началась укладка асфальтобетонного покрытия, которое будет находиться на путепроводе через железную дорогу на Савеловском направлении МЖД. Общая протяженность путепровода составит 210 метров, он станет частью масштабного проекта — Северного обхода Лобни. Его строительство ведется по личному поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

«В настоящий момент строительная готовность данного участка Северного обхода составляет 65%. Строители приступили к укладке асфальта на путепроводе через железную дорогу, продолжается устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части по основному ходу автодороги. На примыкании к Дмитровскому шоссе началась установка шумозащитных экранов, устройство велодорожки. Также переустраивают инженерные коммуникации, строят ливневую канализацию, локальные очистные сооружения, а на путепроводе через дорогу Хлебниково — Рогачево — Луговая устраивают насыпь на подходах к искусственному сооружению», — рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

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Как уточнили в МТДИ, одновременно с этим ведется строительство еще одного путепровода — он составит в длину 120 метров. Он будет проходить через Дмитровское шоссе в составе транспортной развязки протяженностью больше двух километров. Сейчас там проходят работы по гидроизоляции, проведено устройство выравнивающего слоя. Ожидается, что развязка будет полностью построена в 2023 году. Кроме того, сейчас проводится строительство съезда, который будет направлен в сторону аэропорта Шереметьево, — там работы планируют окончить к 2024 году.

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Северный обход Лобни — очень важный для Подмосковья проект. Он обеспечит дополнительные въезд и выезд из Лобни за счет перераспределения транспортных потоков. В целом ожидается, что время на въезд и выезд не превысит получаса. Кроме того, этот обход понизит транспортную нагрузку в районе аэропорта Шереметьево. Таким образом, получится улучшить транспортную доступность для более чем 150 тысяч жителей.

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