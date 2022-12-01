Подмосковье 01 декабря 2022, 13:29 Движение по первому участку Северного обхода Лобни откроют до конца года

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На основном участке Северного обхода Лобни завершили работы. Его часть откроется для движения в конце этого года. Работы проводят по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Глава Лобни Игорь Демешко рассказал, что строители сосредоточили усилия на примыкании обхода к Дмитровскому шоссе и пересечении с дорогой Хлебниково — Рогачево — Луговая. Там будет временный разворот для автомобилей.

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«Строительство Северного обхода — один из важнейших инфраструктурных проектов в нашем городском округе. Его завершение улучшит транспортную доступность города и повысит его инвестиционную привлекательность», — добавил он.

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Сейчас на объекте устанавливают опоры освещения, барьерные ограждения, завершают монтаж дорожных знаков и нанесение разметки. Над этим круглые сутки трудятся 200 человек и около 70 единиц техники. Руководитель проекта Сергей Милехин заявил, что движение на первом этапе откроют по плану — в 20-х числах декабря.

Северный обход создаст дополнительный выезд из Лобни за счет перераспределения транспортных потоков. Время пути от Дмитровского шоссе до центра сократится до 30 минут.

В ходе первого этапа работ будет построен путепровод через железную дорогу и участки дорог, которые соединяют его с дорогой Хлебниково — Рогачево — Луговая и Дмитровским шоссе. По плану второго этапа появятся развязки на Рогачевском и Дмитровском шоссе и увеличат число полос движения. Завершающим этапом станет строительство съезда в сторону Шереметьево. Полностью проект планируют реализовать в 2025 году.

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