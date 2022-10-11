Движение по обновленной улице Чистяковой в Одинцове запланировали пустить до конца года | 360°

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Движение по обновленной улице Чистяковой в Одинцове запланировали пустить до конца года

Подмосковье

11 октября 2022, 21:54

Движение по обновленной улице Чистяковой в Одинцове запланировали пустить до конца года

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Глобальная реконструкция улицы Чистяковой в Одинцове выходит на финишную прямую. Новая дорога поможет местным жителям экономить до 20 минут в пути. Обновленный участок протянется от Северного Обхода до Можайского шоссе.

Новую дорогу расширят до четырех полос, здесь установят восемь остановок общественного транспорта, а также четыре регулируемых пешеходных перехода. Проезд для грузового транспорта по участку будет закрыт. Что же касается действующих примыканий и съездов — все они будут сохранены.

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Большую часть коммуникаций строители уже перенесли, сейчас на участке закатывают основание дорожного покрытия. Работы идут в графике, полноценное движение планируют запустить в ближайшее время.

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«До конца октября мы выполним первый этап, о котором мы сейчас докладывали Андрею Робертовичу. И примыкание к круговому движению возле съезда на платную дорогу, и перекресток с улицей Чистяковой. Оставшийся этап — до конца года в планах запустить движение», — рассказал исполнительный директор компании-подрядчика Владислав Потоцкий.

Также строители благоустроят прилегающую территорию. Работы планируют завершить к середине следующего года.

Одинцово

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