Подмосковье 21 апреля 2023, 05:30 Движение по новому съезду с Володарского шоссе в Ленинском округе запустят в мае Минтранс Подмосковья

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В Ленинском округе приступили к устройству основания из щебеночно-песчаной смеси на строящемся двухполосном съезде с Володарского шоссе. Движение по нему запустят уже в мае этого года. Проект реализуется по поручению губернатора региона Андрея Воробьева и по просьбам жителей, сообщили в Минтрансе Московской области.

«В настоящий момент проводится устройство песчаного подстилающего слоя, а также основания из щебеночно-песчаной смеси, завершается переустройство инженерных коммуникаций. В ближайшее время строители приступят к укладке асфальтобетонного покрытия на проезжей части», — сообщил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

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Сейчас в часы пик на трассе А-105 в сторону Москвы собираются пробки. Новый съезд сократит время в пути до столицы с часа до 20 минут.

Это один из этапов реконструкции участка Каширского шоссе. Его перестройка начнется в третьем квартале 2023 года. Дорогу расширят до шести-восьми полос, реконструируют и построят разноуровневые развязки с бессветофорным движением на пересечении с А-105, Володарским и Белокаменным шоссе.

Проект позволит разгрузить Каширское шоссе на 25-30%. Время проезда по трассе сократится до 20 минут.

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